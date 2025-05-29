Göç İdaresi Başkanlığı, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı. Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; 2016 yılından itibaren gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde ülkesine dönen Suriyeli sayısının 1 milyon 126 bin olduğu açıklandı.

GÖNÜLLÜ DÖNEN SAYISI 250 BİN...

Öte yandan, Esad rejiminin düşmesinden ardından 9 Aralık 2024'ten bu yana ülkesine gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısının ise 250 bin 64 olduğu bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'de bulunan toplam yabancı sayısının 3 milyon 988 bin 157 olduğu kaydedildi.

BAKAN YERLİKAYA DETAY VERDİ

Suriyelilerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"9 Aralık'tan beri gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeliler bugün itibarıyla 250 bini geçti. 2 milyon 711 bin 170 geçici korumalı Suriyeli var. Bakın burada 47 bin aile gitti, 250 bin kişi. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Gönüllü, güvenli, onurlu gitmek isteyen Suriyeli kardeşlerimize bunu kolaylaştırmamız lazım.' dedi. Biz de oradaki Suriyeli ve yerli STK'larımızı topladık, konuştuk. Okul ve kış zamanı, 9 Aralık düşünün. Dediler ki 'Biz önden gidelim. Evimize, barkımıza, tarlamıza bir bakalım ne halde? Aradan 13 sene geçmiş.' Şu ana kadar 27 bin öncü göçmene, 1 Ocak'la 1 Temmuz arasında 3 kere gidip gelip orayı hazırlamayla ilgili izin verdik. Şimdi orada hazırlıklarını yapıyor. Okullar kapanacak, yaz tatili. Bayramdan sonra görüştüklerimiz, Suriyeli STK'lar, onların paylaşımları, ifadeleri bunun daha da artacağı yönünde."

Yerlikaya Türkiye'de toplam 3 milyon 988 bin 257 yabancı bulunduğunu, bunlardan 2 milyon 711 bin 170'inin geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 104 bin 385'inin ikamet izni olanlar ve 172 bin 602'sinin ise uluslararası koruma altındakiler olduğunu söyledi.

Bakan Yerlikaya, "2016'dan beri gönüllü, güvenli giden Suriyeli muhacirlerin sayısı 1 milyonu aştı ve bunun 250 bini 9 Aralık'tan bugüne kadar oldu. 2016'dan beri gidenler 1 milyonu aştı ama 9 Aralık'tan günümüze Suriye'deki o büyük zaferden sonra çeyrek milyon oldu." diye konuştu.