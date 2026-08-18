Suriye'de devrik devlet başkanı Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad, iç savaş sırasında işlediği suçlardan dolayı idam cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, 46 yaşındaki Esad'ın birden fazla kişiye yönelik kasten ve tasarlayarak öldürme, işkence, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu olduğunu belirledi.

Mahkeme, Vesim Esad'ın eski yönetime bağlı iki silahlı grup kurduğuna ve bu grupların Meliha beldesi başta olmak üzere Doğu Guta'daki sivilleri hedef aldığına hükmetti.

Esad ayrıca iç savaşı ve mezhepsel çatışmaları teşvik etmekten, özgürlükten yoksun bırakma ve işkenceden de suçlu bulundu.

Mahkeme, Esad'ın menkul ve gayrimenkul varlıklarına el konulmasına da karar verdi.

ESAD GİBİ KAÇAMADI

Vesim Esad, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti ile de suçlanıyordu. Ancak Fransız Haber Ajansı AFP'ye göre mahkeme bu konuda delil yetersizliğine hükmetti.

Mahkeme, yeni deliller ortaya çıkması halinde davayı yeniden açma hakkını saklı tuttu. Suriye'nin en yüksek yargı organı olan Temyiz Mahkemesi'nde karara itiraz yolu açık bulunuyor.

Vesim Esad, geçen yıl Suriye-Lübnan sınırı yakınında yakalanmıştı. Karar, eski Devlet Başkanı Esad'ın çatışmalar sırasında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle gıyabında idam cezasına çarptırılmasından bir hafta sonra geldi. Beşar Esad ve ailesi Aralık 2024'te Rusya'ya kaçmıştı.

Suriye, ülkenin iç savaşı sırasında işlenen suçlardan, Esad ve diğer yetkililere yönelik yargı sürecini Nisan ayında başlattı.

SURİYE İÇ SAVAŞI

Ülkedeki iç savaş, 2011 yılında Esad yönetiminin gösterilere yönelik kanlı müdahalesiyle başlamıştı

Savaş sırasında yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Milyonlarca kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. On binlerce kişi ise halen kayıp.

Suriye'de Ahmed Şara liderliğindeki geçiş yönetimi, eski yönetim döneminde işlenen suçlardan hesap sorma sözü vermişti.