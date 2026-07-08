NATO Zirvesi kapsamında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Hollanda Başbakanı Rob Jetten, başkent Ankara’ya ulaştı. Zirve öncesinde uluslararası kamuoyunda ve diplomatik kulislerde en çok konuşulan konulardan biri olan, Jetten’in erkek nişanlısını Türkiye’ye getirip getirmeyeceği sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Hollanda Başbakanı, Ankara esenboğa Havalimanı’na tek başına indi.

BAKAN GÖKTAŞ KARŞILADI

Ülkesinin ilk açık kimlikli eşcinsel başbakanı olma özelliğini taşıyan Rob Jetten’i taşıyan uçak, sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı. Başbakan Jetten, havalimanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyet tarafından resmi törenle karşılandı. Karşılama töreninde iki ülke arasındaki diplomatik nezaket kuralları ön plandaydı.

NİŞANLISI GELMEDİ

Ziyaret öncesinde, Jetten’in uzun süredir birlikte olduğu ve geçtiğimiz dönemde nişanlandığı Arjantinli ünlü hokey oyuncusu Nicolas Keenan’ın zirveye katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusuydu.

Özellikle muhafazakar ve liberal diplomatik çevrelerde geniş yankı uyandıran bu duruma ilişkin nihai karar, Ankara’da netleşti. Keenan, Başbakan Jetten’in resmi Türkiye ziyareti ve NATO Zirvesi delegasyon programında yer almadı.