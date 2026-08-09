Almanya'da ülke mevzuatına aykırı olan taşıyıcı annelik yöntemiyle ABD'de bebek sahibi olması üzerine patlak veren siyasi krizin ardından görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı ve CDU/CSU Meclis Grubu Başkanı Jens Spahn, eşi ve evlatlık edindiği bebeğiyle Berlin'e geri döndü.

Eşcinsel çift taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen oğlu Georg ile birlikte ABD tatilinin ardından Almanya’ya geri döndü. 46 yaşındaki siyasetçi, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla ülkede tartışmalara neden oldu.

KENDİSİ PARTİSİ İLE ÇELİŞTİ

Temmuz ayında ebeveyn olduklarını duyuran çift, Almanya'da yasal olarak yasaklanan bu yöntemi ABD'nin ilgili mevzuatına dayanarak tercih etmişti. Ancak mensubu olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin aile politikalarındaki muhafazakar ve kısıtlayıcı tutumunu bugüne kadar hararetle savunan Spahn'ın bu adımı, muhafazakar kanatta ve muhalefette sert tepkilere yol açtı.

"Çifte standart" eleştirilerinin hedefi haline gelen siyasetçi, artan baskılara dayanamayarak parlamento grubu başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Doğumun ABD’de gerçekleşmesi hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Bebeğin genetik babasının Daniel Funke olduğu öğrenilirken, Spahn’ın Almanya yasaları karşısındaki velayet durumunun ne olacağı hususu henüz netlik kazanmadı.

JENS SPAHN KİMDİR?

1980 doğumlu Alman siyasetçi Jens Spahn, merkez sağ eğilimli Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin önde gelen isimlerinden olarak biliniyor. Genç yaşta parlamentoya girerek dikkat çeken Spahn, Angela Merkel hükümeti döneminde 2018–2021 yılları arasında Almanya Sağlık Bakanı olarak görev yapmış ve özellikle COVID-19 salgını sürecinde ülkenin kriz yönetiminde kilit bir rol üstlenmiştir.