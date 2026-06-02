‘İLGİSİZ VE SORUMSUZ’

Yargıtay bir çiftin boşanma davasında son sözü söyledi. Aile Mahkemesi’ne başvuran kadın, evli olduğu erkeğin psikolojik ve sözlü saldırıda bulunduğunu, ilgisiz ve sorumsuz olduğunu, kendi ailesi ve kardeşleri ile görüşmemesi konusunda baskı yaptığını öne sürdü. Kocasının kazancını sadece kendisi için harcadığını söyledi. Ayrıca kocası tarafından aldatıldığını da ifade etti.

‘KOKARCA, SOĞAN ERKEĞİ...’

Davalı koca ise tüm iddiaları reddetti. Mahkeme, kadına ‘tosbağa, kedi’ diyen, sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Kadının ise erkeğe “sen erkek misin, terli kokarca, kel, fodul, soğan erkeği” demesinin hafif kusur olduğuna karar verdi. Kadın için 40 bin TL maddi, 45 TL manevi tazminata hükmedildi. Davalı erkek kararı istinafa taşıdı.

KOCANIN İTİRAZLARINA RET

İstinaf tazminatı yetersiz buldu. Davalı kocanın, karısına 100 bin TL maddi ve 100 bin TL manevi tazminat ödemesine, erkeğin tüm istinaf taleplerinin esastan reddine karar verdi. Davalı erkek kararı temyize taşıdı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Kadına ‘tosbağa, kedi’ diyen kocayı ağır kusurlu sayan yüksek mahkeme, 200 bin lira tazminatı da ‘uygun’ buldu.