Olay, saat 15.00 sıralarında Seydikemer ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Özbekistan uyruklu 21 yaşındaki Shoyadbek Khlımjonov serinlemek amacıyla Eşen Çayı'na girdi. Bir süre sonra eve dönmemesi üzerine ailesi çay kenarına geldi. Burada gence ait kıyafetler ile cep telefonunu bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında çayda geniş çaplı tarama gerçekleştirildi. Saatler süren çalışmaların ardından Shoyadbek Khlımjonov'un cansız bedenine ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından genç adamın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Çobanlar Mahallesi Muhtarı Bayram Akgüç, gencin serinlemek amacıyla suya girdiğini belirterek, ailesinin uzun süre haber alamaması üzerine çay kenarına geldiğini ve burada kıyafetleri ile telefonunu bulunca durumu ekiplere bildirdiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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