Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekipleri, üç ayrı operasyonda toplam 31 kilo 620 gram uyuşturucuya el koydu.Üçüncü operasyonda, şut altı bölgesindeki şüpheli bir valize narkotik dedektör köpeği "Kabus'nun tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Detaylı aramada, 36 parça kıyafete emdirilmiş 17 kilo 600 gram uyuşturucu belirlendi. İlk operasyonda, şüpheli yolculara ait valizlerin X-ray taramasından geçirilmesinin ardından 9 plastik kap içinde 7 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi. İkinci operasyonda ise Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Sistemi üzerinden yapılan risk analizi doğrultusunda şüpheli bir valiz detaylı aramaya tabi tutuldu. Kontrollerde, 7 plastik kap içine gizlenmiş 6 kilo 120 gram uyuşturucu tespit edildi. Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaylara ilişkin soruşturma başlatıldı.

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