Kaza, Oruçreis Mahallesi TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, K.B.idaresindeki 34 KUS 683 plakalı minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen araçlara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, minibüsün içerisinde sıkışan şoför K.B. ev yanındaki O.K. ile kazaya karışan 42 Z 6560 plakalı kamyonun şoförü M.K.'yi bulundukları yerden çıkardı.
3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.