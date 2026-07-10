Esenler Atışalanı Mahallesi'nde 5 Temmuz Pazar günü saat 16.00 sıralarında ölümle sonuçlanan bir trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, A.H. isimli sürücü hafif ticari aracıyla sokağa gelerek 2 yaşındaki torunu Aybüke H.'yi araçtan indirdi. Sürücünün çocuğu indirdikten sonra aracı yeniden hareket ettirdiği sırada, sokakta bekleyen torunu Aybüke H. hafif ticari aracın altında kalarak ezildi.

HASTANEDE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazanın ardından dede A.H. ve yakınları, ağır yaralanan Aybüke H.'yi kendi imkanlarıyla vakit kaybetmeden yakındaki bir hastaneye ulaştırdı. Buradaki ilk müdahalesi tamamlanan küçük çocuk, ardından Şişli'de bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 2 yaşındaki Aybüke, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DEDE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Trajik kazaya neden olan dede A.H., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki yasal prosedürleri ve işlemleri tamamlanan şüpheli A.H., ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan dede, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Öte yandan, kazanın hemen ardından sokakta yaşanan hareketlilik ve panik anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.