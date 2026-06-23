Olay, 21 Haziran Pazar günü saat 23.00 sıralarında Atışalanı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle karı koca arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, sesleri duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden adam, pencereden kaçmaya çalıştı. Bu sırada dengesini kaybeden şüpheli, pencereden düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.