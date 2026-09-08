Olay, saat 20.30 sıralarında Tuna Mahallesi 667. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre S.K. (45), N.Y. (56), O.B. (35) ve E.T.Y. (16) arasında bir evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine S.K. silahını çıkararak 3 kişiye ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde N.Y., O.B. ve 16 yaşındaki E.T.Y.’nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, üçünün de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. ŞÜPHELİ YAKALANDI Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheli S.K.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda S.K., saldırıda kullandığı silahla birlikte aynı mahallede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü bildirildi.

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