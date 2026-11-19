İstanbul’un Esenler ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen 46 yaşındaki Selim O., evinin balkonundan havaya ateş açtıktan sonra silahı kendi başına dayadı. Korku dolu anların yaşandığı olay, polis ekiplerinin ve şüphelinin çocuklarının uzun süren çabalarıyla facia yaşanmadan sonlandırıldı.

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 00.10 sıralarında Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar), bir kişinin evinin balkonundan havaya ateş açtığı ve kendisine zarar vermek istediği yönündeki ihbar üzerine hızla adrese yönlendirildi.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alarak çevreyi emniyete aldı. Balkonda duran Selim O.’nun elindeki tabancayı kafasına dayadığını gören ekipler, şüpheliyle iletişim kurarak sakinleşmesi ve silahını bırakması için ikna çalışması başlattı.

ÇOCUKLARI DA İKNA ETMEYE ÇABALADI

Polislerin yürüttüğü görüşmelere Selim O.’nun çocukları B.O. ve S.O. da dahil oldu. Ekiplerin ve çocuklarının uzun süre devam eden yoğun çabaları sonucunda ikna olan Selim O., elindeki ruhsatsız tabanca ile bıçağı balkondan aşağı sarkıttığı bir sepetin içine bırakarak polislere teslim etti.

Balkondan inerek ekiplere teslim olan şüpheli, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.