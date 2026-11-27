İstanbul Esenler’de yolun karşısına geçmek için yön tabelasının demirlerine tırmanan bir kişinin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde trafik akışının yoğun olduğu Metris-Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir şahıs, yaya geçidi veya üst geçit kullanmak yerine yol üzerindeki yön tabelasının metal direklerine tırmandı. TEHLİKELİ ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA Yüksekteki demirlere tutunarak yolun karşısına geçmeye çalışan şahsın yürekleri ağza getiren o anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şahsın trafik akışının sürdüğü yolun üzerindeki demir konstrüksiyon boyunca ilerlediği yer aldı.

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