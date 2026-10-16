İstanbul Esenler’de sokak ortasında yaşanan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 9 Ekim Cuma günü saat 22.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkararak peş peşe ateş etti. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri caddede güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede boş kovan ve delil araması gerçekleştirdi.

YAYA ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşanan dehşet tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Kayıtlarda, tarafların birbiriyle kavga ettikten sonra silahların çekildiği, bu sırada kaldırımda hiçbir şeyden habersiz yürüyen bir yayanın kurşunların arasında kalarak kıl payı hayatta kaldığı görüldü.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları süren şüphelilerin yanı sıra hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin taburcu edildiği, diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.