Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Tekstilkent mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ED 0924 plakalı hafif ticari aracıyla trafikte seyreden Sedat Ö. (53), korna çaldığı gerekçesiyle başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sedat Ö., diğer aracın önünü keserek sürücüye küfretti. Öfkeli sürücünün, tartıştığı kişiyi “Gırtlağını keserim” sözleriyle tehdit ettiği anlar, araçta bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Sanal devriye çalışmaları kapsamında görüntüleri inceleyen polis, kısa sürede şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonla evinin önünde yakalanan Sedat Ö.’ye, “Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek” ve ilgili suç maddeleri kapsamında toplam 180 bin lira para cezası uygulandı. Şüphelinin sürücü belgesine ve aracına 2 ay süreyle el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sedat Ö.’nün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.