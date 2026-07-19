Kaza, saat 06.45 sıralarında O-3 Otoyolu Esenler Tuna Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, seyir halindeki başka bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, bu sırada yolda ilerleyen diğer araçlara da çarparak zincirleme kazaya neden oldu.
Dört otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Hayrullah G. ile arkasında yolcu olarak bulunan Emir T. ve otomobillerden birinde yolcu konumunda bulunan Serkan K. yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Hayrullah G. ile Serkan K. ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Emir T. ise Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların bilinçlerinin açık olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya karışan sürücülerden Serhat Ş.'nin ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.