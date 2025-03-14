1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-0 mağlup oldu.
45+3'üncü dakikada Alper'in pasında ceza sahasında topla buluşan Fernandes, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
51'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.
Mücadele konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
- STAT: 11 Nisan
- HAKEMLER: Mehmet Ali Özer, Hasan Erdoğan, Azem Zorlu
- ŞANLIURFASPOR: Erzhan – Burak, Zach Muscat (Dk. 81 Fatih Eren), Gameli, Nafican, Hasan Hüseyin, Ahmet (Dk. 59 Amar Begiç) (Dk. 59 Okyere), Ogundu (Dk. 78 Kappel), Safa, Akabueze, Sambou (Dk. 60 Alper Çelebi),
- ESENLER EROKSPOR: Ekrem – Metehan (Dk. 90 3 Sakıb), Anıl, Nzaba, Furkan, Janne (Dk. 46 Oscar), Tugay, Alper Karaman, Mücahit, Fernandes (Dk. 72 Mame Mor), Kayode (Dk. 80 Ertuğrul)
- GOLLER: Dk. 45 3 Fernandes, Dk. 51 Kayode (Esenler Erokspor)
- SARI KARTLAR: Furkan, Ekrem, Tugay, Kayode, Pinchi, İdris (Esenler Erokspor)