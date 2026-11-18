Esenler Erokspor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 7. hafta mücadelesinde Bulgaristan'ın Rilski Sportist ekibini 113-62 mağlup etti. Grubunda lider durumda bulunan İstanbul temsilcisi, yedinci maçını da kazanarak yenilgisiz yoluna devam etti. Rilski Sportist ise beşinci mağlubiyetini aldı.

Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 37-19 önde tamamlayan Esenler Erokspor, devre arasına 68-36 üstün girdi. Üçüncü çeyreği de 86-48 önde geçen ev sahibi ekip, karşılaşmayı 51 sayı farkla kazandı.

YEBO 19 SAYIYLA ÖNE ÇIKTI

Esenler Erokspor'da Yebo 19, Sow 16 sayı kaydetti. Vuurst ve Egehan Arna 13'er, Webb 12, McCollum ve Usher 9'ar, Davis 7, Emre Melih Tunca ve Muhsin Yaşar 6'şar, Yunus Sonsırma 3 sayı üretti. Metehan Akyel ise sayı kaydedemedi.

Rilski Sportist'te Petrov 15, Stormo 10, Kostov 9, Yordanov ve Richards 7'şer, Hristov 6, Bachkov 5, Georgiev 3 sayıyla oynadı. Yonkov karşılaşmayı sayısız tamamladı.