Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında, Esenler Erokspor ile Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma 1-1’lik eşitlikle noktalandı.
Mücadeleye etkili başlayan Esenler Erokspor, 9'uncu dakikada Anıl Yaşar'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip Amedspor 33'üncü dakikada Biyogo Poko'nun golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve maç 1-1'lik skorla sona erdi. Bu karşılaşmanın ardından Esenler Erokspor, puanını 36 yaparken; Amed SK ise puanını 39'a yükseltti.