İstanbul Esenler'in Tuna Mahallesi'ndeki Tuna Caddesi'nde temmuz ayında başlayan yol çalışması, aradan geçen yaklaşık 5 aya rağmen tamamlanamadı. Bozulan yollarda yürümekte zorlanan mahalle sakinleri, yağışlı havalarda çamurla mücadele ediyor. Çalışmalar sırasında oluşan gürültü de çevrede yaşayanların tepkisine neden oluyor.

Caddedeki esnaf ise müşterilerin iş yerlerine ulaşmakta güçlük çektiğini ve satışlarının düştüğünü belirterek çalışmaların tamamlanmasını istedi.

“MÜŞTERİ İÇERİ GİREMİYOR”

Kasap Emin Yılmaz, mağduriyetinin üç ay önce başladığını belirterek, “Müşteri içeri giremiyor. Müşteri kendisi de gelemiyor çocuğunu da gönderemiyor. Satışlarımız çok düştü” dedi.

Yılmaz, bir ödemesinin iki ay gecikmesi nedeniyle tüm banka hesaplarına el konulduğunu da söyleyerek, “Zaten iş yapamıyorum ki” diye konuştu.

“SOKAKLARIMIZ İLE CADDELERİMİZ KUM VE ÇAMUR İÇERİSİNDE KALDI”

Caddedeki eczanenin sahibi Ruşen Dündar, yol ve kaldırım yenileme çalışmaları için Esenler Belediyesi'ne ve sorumlu yetkililere teşekkür etti. Ancak Sakarya ve Tuna caddelerindeki kaldırım çalışmalarının kış mevsimine kalması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Dündar, “Gördüğünüz gibi sokaklarımız ile caddelerimiz kum ve çamur içerisinde kaldı. Ama bu proje biterse semtimiz daha güzel olacak. Bu işlerin bir an önce hızlandırılıp bitmesini rica ediyoruz” dedi.

Trafiğin ara sokaklara yönlendirilmesinin ve yolun çamurla kaplanmasının işlerini aksattığını belirten Dündar, yapılan işin sonucunu düşündüklerinde bu sıkıntıları çok fazla önemsemediklerini de söyledi.

MUHTAR GECİKMELERİ HAVA ŞARTLARINA BAĞLADI

Tuna Mahallesi Muhtarı Sebahattin Çoku, temmuz ayından bu yana Tuna Caddesi'nde çalışma yapıldığını ve belediyenin yol ile kaldırım çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Mahalle sakinlerinin şikayetlerini dile getiren Çoku, “Tabii ki mahalle sakinlerimiz bu konudan biraz şikayetçi, buradan onların affına sığınıyoruz ancak çalışmalarda hava şartlarından dolayı biraz gecikmeler yaşanıyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor” ifadelerini kullandı.