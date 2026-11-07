İddiaya göre, 34 MFK 596 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 59 FH 601 plakalı çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile ve trafoya çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun iki şeridi trafiğe kapatıldı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.