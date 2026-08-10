Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Yakalama ve Ele Geçirilen Eşyalar Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, Ahmet G. olduğu ve daha önceden 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 1 adet kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında sigara paketinin içerisine gizlenmiş, sıvı uyuşturucu madde emdirilen 10 adet kırmızı renkli peçete, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 400 TL nakit para ele geçirildi. Muhafaza altına alınan materyaller incelemeye gönderilirken, gözaltına alınan şüpheli Ahmet G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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