Esenyurt'taki yolsuzluk operasyonunun ardından görevinden alındı. Vali yardımcısı olarak merkeze çekildi.
Tüm bu olayların ardından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesine kayyum olarak atanan Can Aksoy görevinden alındı
Geçtiğimiz günlerde kayyum Can Aksoy'un Başkan yardımcısı olarak atadığı Yusuf Ulutaş, Esenyurt Belediyesi operasyonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAYYUM CAN AKSOY'UN YERİNE ATAMA VAN'DAN YAPILDI
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş AKHAN, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.