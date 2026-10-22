Olay, öğle saatlerinde Piri Reis Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde bir kuyumcu ile iki kişi arasında tartışma çıktı. İş yerinden ayrılan kişilerden D.D., kısa süre sonra geri dönerek kuyumcuya silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu kuyumcu dükkânına ve bitişiğindeki eczaneye kurşunlar isabet etti. Eczane sahibi C.Ç. sol bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçarken otomobil gasbettiği iddia edildi

Saldırının ardından koşarak kaçan D.D.’nin, sokakta karşılaştığı otomobilin sürücüsü N.Y.’yi silahla tehdit ederek aracını gasbettiği öne sürüldü.

Söz konusu otomobilin daha sonra Çatalca’da terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan tespit etti.

Çiğ köftecide gözaltına alındı

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, D.D.’nin Çatalca’nın Muratbey Mahallesi’ndeki bir çiğ köftecide bulunduğu yönünde ihbar aldı.

Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, D.D.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kuyumcuya yönelik silahlı saldırı anının cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.