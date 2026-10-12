Yangın, Esenyurt’un Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan bir mobilya atölyesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'ta bulunan iş yerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yorgan üretimi yapılan tek katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm iş yerini sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına farklı noktalardan müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, iş yerinde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı