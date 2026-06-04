İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda 3 Haziran Çarşamba günü Esenyurt’ta belirlenen bir araç ve adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda toplam 11 kilo 600 gram uyuşturucu madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.