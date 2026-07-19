Yangın, saat 02.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki 4 katlı otelin çamaşırhane kısmında çıktı. Çamaşırhanedeki malzemelerin alev alması üzerine büyüyen yangının ardından yayılan yoğun duman, kısa sürede merdiven boşluğunu ve odaları kapladı. Durumu fark eden otel sakinleri koridorları duman kapladığı için aşağı inemeyerek pencerelere, balkonlara ve teras bölümüne sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, mahsur kalanları tahliye etmek için çalışma başlattı. Terasta ve odalarında mahsur kalan müşteriler, merdivenle tek tek aşağı indirildi. Dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Yangın, itfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Binadaki duman tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından otel müşterileri yeniden odalarına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.