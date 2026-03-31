Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde önceki akşam saatlerinde meydana gelen olayda, aralarında kızların da bulunduğu iki öğrenci grubu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre “laf atma” meselesiyle başlayan gerginlik, karşılıklı hakaretlerle büyüdü.

Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü. Taraflar sokak ortasında birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, çevredeki vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izledi. Kavgaya müdahale eden bazı kişiler, grupları güçlükle ayırarak uzaklaştırdı.

Yaşanan arbede, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.