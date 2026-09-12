Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Saha analizleri ve istihbarat çalışmalar sonucunda, İncirtepe Mahallesi’ndeki bir caddede park halinde bulunan araçta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Ekipler, araçta bulunan A.A. (21) ve S.B.’yi (18) bir süre takip etti. Şüphelileri durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında 2 cep telefonu ve 10 bin 180 lira nakit para ele geçirdi. Araçta yapılan aramada ise 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 6 fişek, 1 kilo 820 gram marihuana ile 250 uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan A.A. ve S.B., ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ ile ‘6136 Sayılı Kanun’a muhalefet’ suçlarından yürütülen tahkikatın ardından dün adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.