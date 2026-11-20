İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yıkımı tamamlanan bir binanın enkazında demir toplayan bir kişi, molozların arasındaki boşluğa düşerek yaralandı. Yaralı vatandaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Olay, sabah saat 06.30 sıralarında Esenyurt Doğan Aras Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın enkaz alanına giren bir kişi, moloz yığınları arasından hurda demir toplamaya başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden şahıs, enkaz içerisindeki boşluğa düştü.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri enkaz çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri yaralıya ulaşmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle düştüğü boşluktan dikkatlice çıkarılan yaralı şahıs, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kazanın yaşandığı yıkım enkazının son hali dron ile havadan da görüntülendi.