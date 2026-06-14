Olay, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. H.B. idaresindeki 59 VD 536 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeyken alev aldı.

Sürücü, yükselen alevleri fark ederek aracı emniyet şeridine çekti. Kısa sürede büyüyen yangın tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, müdahale sırasında küçük çaplı patlamalar da yaşandığı öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.