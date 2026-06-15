Dünya Kupası sahnesine ilk kez adım atan Curaçao, kelimenin tam anlamıyla "küçük dev" tanımının karşılığı oldu. Karayipler'de yer alan ve sadece 444 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip olan bu ada ülkesinin toplam nüfusu yaklaşık 158 bin.

ESENYURT'UN NEREDEYSE 10'DA 1'İ

Türkiye'deki futbolseverlerin gözünde canlanması açısından; bu sayı İstanbul’un 1 milyonu aşan nüfuslu Esenyurt ilçesinin neredeyse 10’da 1’ine denk geliyor. İşte bu küçük topluluk, futbolun en büyük arenasında dünya devi Almanya’nın karşısına çıktı.

TARİHİ GOL 21'DE GELDİ

Maç beklendiği gibi Almanya'nın ezici üstünlüğüyle başladı ve panzerler sahadan 7-1'lik net bir skorla ayrıldı. Ancak 90 dakikanın ardından skor tabelasından ziyade, futbolun romantik tarafını besleyen o benzersiz an hafızalara kazındı.

Mücadelenin 21. dakikasında sahneye çıkan Livano Comenencia, şık bir vuruşla Almanya ağlarını havalandırdı. Bu gol, sıradan bir teselli golü olmanın çok ötesindeydi. Comenencia'nın ağlara gönderdiği top, Curaçao’nun Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Dünyanın en iyi savunma hatlarından birine karşı, turnuvanın ilk maçında gol bulma başarısı gösterdiler.

SKORDAN ÇOK GOLLERİ KONUŞULDU

Maçın ardından dünya spor medyasında Almanya’nın 7 gollü gövde gösterisinden ziyade, Curaçao’nun bu cesur ve tarihi anı haberlere konu oldu. Futbolseverler; milyarlık kadroların ve dev endüstrilerin gölgesinde, bu oyunun hala hikayelerle güzel olduğunu bir kez daha hatırladı.