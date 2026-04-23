Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Türkiye merkezli bir tekstil firmasını İran’ın balistik füze programına dolaylı destek sağladığı gerekçesiyle yaptırım listesine aldığını duyurdu. Esenyurt merkezli Emti Fiber Tekstil, İranlı bir şirkete hammadde tedarik etmekle suçlanıyor.



ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Emti Fiber Tekstil’in, halihazırda yaptırım listesinde bulunan İranlı Pardisan Rezvan Shargh firmasına yüzlerce kez pamuk linteri sevkiyatı gerçekleştirdiği belirtildi.

BALİSTİK FÜZE MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİLER

Bakanlık, tekstil sektöründe yaygın olarak kullanılan bu hammaddenin stratejik önemine şu sözlerle dikkat çekti:

"Pamuk linterleri, katı yakıtlı roket motorlarının performansını artırmak için kritik öneme sahip olan nitroselüloz üretiminde kullanılmaktadır. Bu motorlar, balistik füzelerin en temel bileşenleri arasında yer almaktadır."

İddiaya göre, iplikten elde edilen selülozun kimyasal işlemlerden geçirilerek nitroselüloza dönüştürülmesi, şirketi "teröre ve silahlanmaya destek" kategorisine soktu. ABD makamları, yapılan bu ticaretin sivil bir ticari faaliyetten ziyade, İran’ın askeri kapasitesini artırmaya yönelik bir lojistik destek olduğunu savunuyor.