Esenyurt'ta 2 katlı restoranda yangın

Yangın, saat 19.30 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan 2 katlı bir restoranda başladı. Henüz bilinmeyen bir sebeple yükselen alevler kısa sürede büyüdü ve restoranın üst katını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangına müdahale sırasında yaralandığı belirlenen 1 restoran personeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin kaynakta detay verilmedi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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