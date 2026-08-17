İstanbul Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde bir apartman binasında yangın çıktı. Olay, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. "ŞÜPHELİ SKUTERLE GELDİ, KAÇTI" İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kayıtlarda, şüphelinin skuterle apartmanın önüne geldiği görülüyor. Şüpheli, kırık camdan dairenin içine yanıcı madde döktü. Daha sonra evi ateşe veren şüpheli, alevleri gören apartman sakinleri binadan dışarıya çıkarken olay yerinden kaçtı. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

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