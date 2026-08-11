Olay, saat 16.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 9 katlı inşaatın kulesinde çalışan Mustafa Coşkun, dengesini kaybederek aşağı düştü.
Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Coşkun'un ağır yaralandığı belirlendi.
İşçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Coşkun'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri, işçinin kazaya ilişkin inceleme başlattı.