İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Nazım Hikmet Bulvarı'nda bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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