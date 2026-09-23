İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinde yangın çıktı. Nazım Hikmet Bulvarı'nda bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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