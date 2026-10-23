İstanbul Esenyurt’ta akşam saatlerinde D-100 Karayolu’nun Ankara istikametinde seyreden bir otomobilde yangın çıktı. Araçtan duman yükseldiğini fark eden sürücü, otomobili sağa çekerek araçtan indi. Ardından yükselen alevler kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.