Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşadı. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında çıkan tartışma, büyük bir kavgaya dönüştü. Tartışan taraflardan ikisi, yolun ortasında bulunan bir kişiye saldırdı. Yerde çığlıklar atarak çevreden yardım isteyen genç, dakikalarca tekme ve yumruklarla darbedildi.

Olayı gören çevredekiler, şüphelileri durdurmaya çalıştı. Ancak müdahaleleri sonuç vermedi ve saldırganlar, gencin darbedilmesine devam etti.

Darbedilen kişinin yardım çığlıkları ve saldırı anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.