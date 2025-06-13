Aşkın başkenti olarak bilinen Paris’te evlilik yıl dönümlerini kutlayan Yenenler çifti, sokakta karşılaştıkları kişiler tarafından “Sizin için bir hediyemiz var” sözleriyle durduruldu. Sürpriz bir jest bekleyen çift, kendilerine sunulan balon ve birkaç fotoğrafla kısa süreli bir mutluluk yaşadı.

Ancak hediyenin ardındaki gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Hediyelik paketin yalnızca bir balon ve üç fotoğraftan ibaret olduğunu anlayan çift, çekilen bu üç kare için tam 300 euro ödedi.

Berfu Yenenler, yaşan olayı esprili bir dille Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

“Nasıl düştüm bu tezgâha?” diyerek kendine sitem eden Yenenler, “Saf yüzüm beni hedef haline mi getirdi? Neler oldu! Bu fotoğraflar çerçeveletilip evin baş köşesine asılmalı artık, mecbur” ifadeleriyle yaşadığı mağduriyeti hafif bir mizahla anlattı.