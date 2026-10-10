İngiltere Çevre Ajansı, ilkbahar ve yaz aylarında uzun süren kuraklık dönemlerinin ve aşırı yüksek sıcaklıkların baraj ile nehirlerdeki su seviyelerini ciddi oranda düşürdüğünü açıkladı.

Britanya genelinde sıcaklıkların tarihin en yüksek ve en istikrarlı seviyelerine ulaşmasıyla birlikte ülkenin büyük bir bölümü uzun süre kuraklık koşulları altında kaldı ve birçok bölgede hanelere yönelik hortumla sulama yasakları devreye sokuldu.

Su şirketleri, rezervuarlar ile hayati su altyapılarının optimum kapasitenin çok altına düşmesi nedeniyle tüketim talebinin mevcut arzı aştığını duyurdu.

KURAKLIK SON AŞAMAYA GELDİ

Çevre Ajansı, bölgede son dönemde etkili olan yağışlara rağmen Yorkshire'ın birçok kısmındaki baraj ve nehirlerdeki su seviyelerinin hala kritik derecede düşük kaldığına dikkat çekti. İngiltere'nin orta, güney ve doğu kesimleri kuraklığın son aşamalarında bulunurken, kuzeydoğu ve kuzeybatı bölgelerinde uzun süreli kuraklık koşulları varlığını sürdürüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yorkshire Çevre Ajansı Bölge Çevre Müdürü Vicki Townend, bölgenin kayıtlara geçen en kurak beşinci Nisan-Eylül dönemini geride bıraktığını bildirdi.