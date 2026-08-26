Şirketten konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu tesisin yılda binlerce fırlatmayı destekleyecek kapasitede olacağı ve uzay uçuşu frekanslarını önemli ölçüde artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Kurulacak tesisin SpaceX'in dördüncü ve en büyük fırlatma tesisi olma özelliğini taşıyacağı, aynı zamanda Starship görevlerinin yoğunlaştırılmasında kritik bir rol üstleneceği vurgulandı.

Önümüzdeki 10 yıl içinde doğrudan 3 bin kişiye yeni istihdam imkanı sağlaması beklenen projenin, dolaylı olarak da 8 binin üzerinde istihdam yaratacağı öngörülüyor.

Tamamlandığında bünyesinde her biri iki fırlatma rampası ve bir yakıt tesisinden oluşan beş ayrı fırlatma kompleksini barındırması planlanan devasa alanda; yakıt ve enerji üretim tesisleri, araç işleme merkezi ile çalışanlar ve ailelerine yönelik konut alanları da yer alacak.

Dev projenin inşaat çalışmalarının 2027 yılında başlatılması, ilk fırlatmanın ise en erken 2029 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan SpaceX Kurucusu ve CEO'su Elon Musk, "Starbase, Louisiana" adı verilecek üs ile şimdiye kadar yalnızca bilim kurgu yapımlarında görülebilecek nitelikte bir yapıyı hayata geçireceklerini ifade etti.

Şirketin insanlığın yıldızları keşfettiği bir gelecek vizyonuyla kurulduğuna dikkat çeken Musk, bu durumun ancak uzay seyahatlerinin hava yolu ulaşımı kadar rutin bir hale gelmesiyle mümkün olabileceğini ve Louisiana'daki tesisin bu geleceğin önünü açacağını belirtti.