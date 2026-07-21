ABD Hava Kuvvetleri bünyesindeki B-2 Spirit hayalet bombardıman uçaklarının pilotları, dünyadaki en küçük ve en elit askeri pilot topluluklarından birini oluşturuyor. Küçük filosu ve uzun yıllar süren zorlu seçim süreçleri nedeniyle herhangi bir zamanda bu stratejik uçağı uçurmaya yetkili pilot sayısı yalnızca 80 ile 120 arasında değişiyor. Toplamda yaklaşık 100 kişiyi bulan bu sayı, yalnızca ABD'de görev yapan 3.000'den fazla F-16 pilotuyla karşılaştırıldığında topluluğun ne kadar dar bir kadrodan oluştuğunu gözler önüne seriyor.

Bu durumun temel sebebi, uçak sayısının son derece sınırlı olmasıyla açıklanıyor. ABD Hava Kuvvetleri’nin tek bir hava üssünde konuşlandırılmış yalnızca 20 adet B-2 Spirit uçağı bulunuyor. Muharebe hazırlığını aralıksız sürdürebilmek adına her uçak için iki ila üç mürettebat görevlendiriliyor.

PİLOTLAR TİTİZLİKLE SEÇİLİYOR

B-2 kokpitine giden yol geleneksel başvuru veya gönüllülük esaslarına kapalı. Pilotlar doğrudan ABD Hava Kuvvetleri tarafından uzun yıllar süren hizmetlerin ardından titizlikle seçiliyor. Adaylar sadece üstün uçuş becerileriyle değil; disiplin, liderlik, anlık karar verme yeteneği ve komuta kademesindeki itibarlarıyla değerlendirmeye alınıyor. Bu durum askeri havacılıkta "B-2'yi pilot seçmez, B-2 pilotu seçer" anlayışını doğuruyor.

Aday seçiminde pilotların geçmiş tecrübeleri büyük rol oynuyor. Programa en sık kabul edilenler, B-52 Stratofortress veya B-1B Lancer gibi stratejik bombardıman uçaklarında geniş deneyime sahip olan isimlerden oluşuyor. Savaş pilotlarının bu topluluğa katılma olasılığı ise daha düşük kalıyor. Bunun ana nedeni görevlerin niteliğinden kaynaklanıyor; iki kişilik mürettebatla saatlerce süren uçuşlar, it dalaşı veya manevra kabiliyetinden ziyade karmaşık uçak içi sistemlerin sürekli ve hassas biçimde izlenmesini gerektiriyor.

1 YIL BOYUNCA YOĞUN EĞİTİM GÖRÜYORLAR

Seçilen adaylar, Whiteman Hava Kuvvetleri Üssü'nde yaklaşık bir yıl süren yoğun bir eğitim programına tabi tutuluyor. Bu süreçte pilotlar; "uçan kanat" tasarımının kontrol dinamiklerini, elektrikli uzaktan kumanda (fly-by-wire) sistemlerini, gelişmiş radar ve silah güdüm teknolojilerini, gizlilik (stealth) operasyonlarını ve nükleer görev hazırlıklarını kapsayan derinlemesine bir uzmanlık kazanıyor. Muharebeye hazır statüsüne ulaşmak özel görev türevleriyle birlikte bir yılı da aşabiliyor.