Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya’nın ağır ve büyük ölçekli füze sistemlerine karşı geliştirdiği, havacılık dünyasında "tüy sıklet" olarak nitelendirilen yeni HAVOC hipersonik füzesiyle küresel silahlanma yarışında yeni bir dönem başlatıyor.

Colorado merkezli Ursa Major şirketi tarafından tasarlanan bu yenilikçi silah, rakiplerinin aksine nükleer başlık taşımak yerine, son derece uyarlanabilir sıvı yakıtlı motor sistemi ve hafif yapısıyla dikkat çekiyor. HAVOC’un bu kompakt mimarisi, onu devasa fırlatma araçlarına ihtiyaç duymadan savaş uçaklarından, kara rampalarından ve hatta uzaydan ateşlenebilir kılıyor.

HAVA SAVUNMALARI TESPİT EDEMİYOR

Mach 5 ve üzeri hızlarda, atmosfer içinde yatay bir yörüngede hareket eden HAVOC, düşük irtifada seyretme yeteneği sayesinde mevcut hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmeyi ve önlenmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor.

Uzmanlar, geleneksel balistik füzelerin aksine tahmin edilemez manevralar yapabilen bu yeni nesil füzenin, ABD’nin hipersonik teknolojilerdeki öncü konumunu sağlamlaştıracak kritik bir katalizör olduğunu vurguluyor.

Küresel arz ve talebin "vurulamaz" sistemlere yöneldiği bir dönemde HAVOC, hafifliği ve yüksek vuruş gücüyle modern savaş sahasının en stratejik unsurlarından biri olmaya aday görünüyor.