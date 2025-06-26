Araştırmayı yürüten Constantine the Philosopher Üniversitesi arkeologlarından Noémi Beljak Pažinová, Live Science’a verdiği demeçte, bu tür yüzüklerin “ruhsal anlamlar, koruyucu güçler ve toplumsal statü” simgesi olduğunu belirterek parçanın muhtemelen bir piskoposa ait olduğunu vurguladı.

Tahribatsız analiz yöntemleriyle incelenen takının gövdesi 18 ayar altın, taşı ise yaklaşık 2 karatlık safirden oluşuyor. Raman spektroskopisi ve mikro-X-ışını floresans ölçümleri, yüzüğün taşının safir olduğunu ve iz elementlerinin, kaynağını Sri Lanka’ya işaret ettiğini ortaya koydu.

Ortaçağ Avrupa’sında aslan figürlü yüzükler son derece ender görülüyor. Güç, cesaret ve asaletin yanı sıra Hristiyanlıkta dirilişin sembolü olan aslan, yüzüğe eşsiz bir anlam katıyor.

Zvolen Kalesi’nin 14. yüzyılın ikinci yarısında terk edildiği biliniyor. Stil analizleri, yüzüğün 1300 civarında yapıldığına işaret ediyor. Bölgede bu özellikleri taşıyan başka bir örnek bulunmadığından, parça “Ortaçağ Avrupa’sında benzersiz” olarak tanımlanıyor.