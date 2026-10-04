İtalya Ligi Serie A'da 2 kere üst üste yılın kalecisi seçilen Roma'nın kalecisi Mile Svilar, milli takımsız kaldı.

Sırbistan'ın Katar ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen Svilar, milli takım tercihi konusunda çarpıcı bir karar aldı.

SIRBİSTAN'I TERCİH ETTİ

Sırp asıllı olan Svilar, U15'ten U21'e kadar olan milli takım tercihini doğup büyüdüğü Belçika'dan yana kullanmıştı. Ancak 2021 yılının eylül ayında Sırbistan Milli Takımı'ndan davet alan Svilar, Sırbistan Milli Takımı'nın eski kalecisi olan babası Ratko'nun tavsiyesiyle bu daveti kabul etti.

BELÇİKA'YA GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Sırbistan ile Katar arasında oynanan hazırlık maçında forma giyen Mile Svilar, bu karşılaşmanın ardından fikrini değiştirdi ve Belçika Milli Takımı'nın formasını giymek istediğini yetkililere iletti.

Ancak Sırbistan Milli Takımı ile hazırlık maçına çıkan Svilar, FIFA kurallarına göre bu karşılaşmayı resmi maç olarak sayıyor. Bu nedenle Belçika'ya geçme ihtimali bulunmuyor.

Belçika'yı tercih eden Svilar, Sırbistan'ın da artık kendisini istememesi nedeniyle milli takımsız kaldı.

AVUKATLAR DEVREDE

27 yaşındaki başarılı file bekçisinin davası henüz kapanmadı. Svilar'ın avukatlarının da konuyla ilgilendiği ve milli takımla ilgili önünü açabilecek bir çözüm aradığı öğrenildi.