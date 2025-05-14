Soma faciasının ardından bölgeye giden dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, büyük protestolarla karşılaştı. Madenci ölümleri için ‘Bu işin fıtratında var’ diyen Erdoğan, belediyede halka seslendiği sırada gençlerin başlattığı protestolar büyüdü, gözaltılar yapıldı.
HEM TEKMELEDİ HEM RAPOR ALDI
Protestoların sürdüğü sırada, o dönem Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, yere düşen bir madenci yakınını tekmeledi. Yerkel, tekme atarken ayağı incindiği gerekçesiyle 7 gün iş göremezlik raporu aldı.
Tekme atma görüntüsü akıllardan çıkmazken, iktidar Yerkel’i ödüllendirmeyi unutmadı. Yerkel, önce Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak atandı, daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) koordinatör oldu.
EŞİ DE ÖDÜLLENDİRİLDİ
Yerkel’in eşi Sümeyra Keleş Yerkel, TRT İstanbul Müdürlüğü’nde göreve başladı. Ardından Turizm eski Bakanı Mahir Ünal’ın danışmanı oldu.