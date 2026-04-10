ATV’de yayınlanan Esra Erol’da programında eşiyle yaşadığı tartışma ve sözler sonrası gündeme gelen Derya Çapar, bir süre sonra geçirdiği değişimle yeniden izleyici karşısına çıktı.





ŞAŞIRTAN DEĞİŞİM

Diş tedavi süreci tamamlanan Derya Çapar’ın son hali programda dikkat çekti. Daha önce yaşadığı süreç nedeniyle geri planda kalan Çapar, bu kez daha özgüvenli bir görüntüyle ekrana çıktı.

''BURNUMU KIRDI, FOTOĞRAF ÇEKİLEMİYORUM''

Programda yaşadıklarını da anlatan Çapar, uzun yıllar boyunca eşinden beklediği ilgiyi göremediğini ifade etti. Derya Çapar, ''Burnumu kırdı, çocuklarımla bir fotoğraf bile çekilemiyorum.'' diyerek eşi Yusuf'a daha fazla dayanamayacağını belirtmişti ve boşanmak istemişti.

Çocukluk dönemine de değinen Çapar, sevgi ihtiyacını vurgulayarak yaşadığı kırgınlığı dile getirdi.





''DİŞLERİNİ GÖRMEK İSTEMİYORUM YANA DÖN''

Canlı yayında daha önce eşinin sarf ettiği sözler stüdyoda gerilime neden olmuş, programda tansiyon yükselmişti. Yusuf ise Derya'nın dişleriyle ilgili, ''Lafımı bölme. O güzel dişlerini de pek görmek istemiyorum. Bir tam olsun ondan sonra. Dişlerini görmek istemiyorum, yana dön!'' diyerek hakaret sayılabilecek şekilde konuştu.





Yaşanan sürecin ardından Çapar’ın yeni görüntüsü izleyicilerden dikkat çekti.





Yaşadığı değişim sonrası programda tekrardan yer alan Derya ''Çok teşekkürler Esra Hanım, inanamıyorum.'' diye konuştu.