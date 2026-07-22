Olay, dün saat 23.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binada meydana geldi. Üçüncü katta oturan Hasan Ö.’yü eşi eve almadı. Yaşanan tartışmayı duyan komşular durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada Hasan Ö. çatıya çıktı. Çatıdan eve girmeye çalıştığını fark eden ekipler, düşme ihtimaline karşı itfaiyeye haber verdi.

Yaklaşık 600 metre uzaklıktaki itfaiye istasyonundan kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şişme yatak açmak için hazırlık yaptı. Ancak bu sırada Hasan Ö., çatıdan son kattaki evinin penceresine sarkarak içeri girmeye çalışırken dengesini kaybedip zemine düştü.

Ağır yaralanan Hasan Ö., olay yerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.