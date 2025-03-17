Adana’da tartıştığı eski eşi Fadime Korkusuz’u üzerine benzin döküp ateşe verdikten sonra eve kilitleyerek öldürdüğü iddia edilen Muhammet Güleç’e ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18.Ceza Dairesi, suç vasfının “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçuna yönelik olup olmadığının tartışılmadan karar verilmesi nedeniyle bozdu.

Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde oturan 2 çocukları bulunan ve anlaşmalı boşanan 57 yaşındaki Muhammet Güleç ile 41 yaşındaki Fadime Korkusuz aynı evde yaşamaya devam etti. İddiaya göre, tarım işçisi olarak çalışan Fadime Korkusuz’un tarlada kendisini aldattığını öne süren Güleç, sık sık eski eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladı. Şiddete daha fazla dayanamayan Korkusuz, 27 Ekim 2023’de polis merkezine giderek eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. 2 Kasım 2023’de eve gelen Muhammet Güleç, oğlu E.G.’yi (17) alışveriş için markete gönderdikten sonra Fadime Korkusuz’un üzerine ve eşyalara benzin döküp, ateşe verdi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, Güleç ise Korkusuz’u eve kilitleyip, otomobille kaçtı.

36 GÜN SONRA ÖLDÜ

Komşularının ihbarıyla adrese giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Eve giren ekipler, Fadime Korkusuz’u sığındığı banyoda ağır yaralı buldu. Hastaneye kaldırılan Korksuz 36 gün sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

‘Tehdit’, ‘hırsızlık’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından 6 kaydı bulunan Muhammet Güleç, Sarıçam ilçesindeki evine kaçarken otomobilinde gözaltına aldı. Kollarında yanık oluşan ve hastaneye kaldırılan Güleç, tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra tutuklandı. Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Güleç, eski eşi ile SGK’den maaş alabilmek için anlaşmalı boşandıklarını söyledi. Eski eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini iddia eden Güleç, “Ev eşime ait, araba ise benimdi ancak eşimin üzerineydi. Arabanın devrini istedim, vermedi. Olay günü arayıp arabanın devrini vereceğini söyledi. Arabanın devrini almak için evine gittim. Eşim oğlumuzu ekmek almak için bakkala gönderdi. Evin dış kapısını kapattıktan sonra arka odaya geçip bir pet şişe ile yanıma geldi, ‘ niye geldin ş…’ diyerek pet şişedeki benzini kafama doğru döküp çakmağı yaktı. Ben de engellemek için benzin dolu şişeye vurdum, eşimin üzerine de benzin döküldü. Yanmaya başladım, evde de yangın çıktı. Balkondan çıkıp gittim” dedi.

Mahkeme heyeti, 4 Nisan 2024’de yapılan karar duruşmasında eşini yakarak öldürdüğü iddia edilen Güleç’i eski eşini TCK’nın 82/1-c,d,f (yakarak, boşandığı eşine karşı ve kadına yönelik) maddelerine göre ‘Nitelikli Kasten Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Kasten yaralama ve yağmaya teşebbüs suçlarından ise suçların sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve katılan Önder Korkusuz’n avukatları Adana Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak sanığa verilen karara itiraz etti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18.Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonunda, yerel mahkemenin verdiği hükümleri bozdu. Daire gerekçesinde, “…olayda; sanığın eyleminin TCK'nın 82/1-c,d,f maddelerinde düzenlenen kasten öldürme suçunun nitelikli halleri ile birlikte ayrıca sanığın maktulü ateşe vermesi ve yanması sırasında yaralı halde maktulü kendi haline bırakması ile ortaya çıkan kastının, kullandığı yöntem itibari ile canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna yönelik olup olmadığı, sanık hakkında TCK'nın 82/1-b maddesinin uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmadan yazılı şekilde karar verilmesi, bozmayı gerektirmiştir..” denildi.